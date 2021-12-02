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В Ростовской области могут значительно повысить плату за капремонт
Общество
В Ростовской области могут значительно повысить плату за капремонт
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

С 2022 года взнос за капитальный ремонт в Ростовской области может увеличиться в несколько раз. Эту информацию озвучил директор «Фонда капитального ремонта» Владислав Крюков во время пресс-конференции.

По мнению специалиста, увеличение стоимости на стройматериалы заставляет подрядчиков работать себе в убыток. Сейчас организация инициировала пересмотр тарифов и в ближайшее время предоставит все документы органам власти, чтобы те, в свою очередь, дали оценку с точки зрения экономической обоснованности.

Владислав Крюков также отметил, что глава региона Василий Голубев еще в 2018 году обещал дончанам не повышать размер взносов на капремонт в течение трех лет. Однако современные реалии, по его мнению, диктуют свои правила, да и отпущенное время уже вышло. Директор Фонда посетовал, что организацию не спасают даже меры господдержки, поэтому предложил увеличить стоимость взносов до 30 рублей за квадратный метр. 

В настоящий момент минимальный взнос на капитальный ремонт в Ростовской области исходя из квадратуры составляет 9,9 рублей за метр. Если региональные власти одобрят инициативу «Фонда капитального ремонта», то с начала 2022 года тарифы на эту услугу существенно возрастут.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области отмечается повышение цен на мясо, хлеб и молочную продукцию. Ощутимо подорожала баранина и творог. Самая дорогая продуктовая корзина региона по данным Ростовстата оказалась в донской столице.

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