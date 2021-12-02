Высокопоставленного полицейского задержали на Дону за фальсификацию доказательств

Ростов-на-Дону, 2 декабря. В Ростовской области задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Аксайского района, старший лейтенант полиции Николай Чуприн. По сообщению сайта 1rnd.ru, на рабочем месте и дома у полицейского прошли обыски.

Как стало известно ФАН, задержанного обвиняют по трем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация доказательств», а также «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного». После ареста полицейского отправили в следственный изолятор.

По предварительным данным, задержание полицейского связано с незаконным обогащением главы Ленинского сельского поселения в Аксайском районе.

Ранее ФАН сообщал, что у доцента юридического факультета ЮФУ Лады Лапач прошли обыски. По предварительной информации, визит силовиков связан с нашумевшим делом концерна «Покровский». Юрист под давлением переписывала земельные участки на представителей концерна.