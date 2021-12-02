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Сигнал пожарного извещателя спас семью от гибели в пожаре в Ростовской области
Происшествия
Сигнал пожарного извещателя спас семью от гибели в пожаре в Ростовской области
Фото предоставлено пресс службой МЧС по Ростовской области  / 

Ростов-на-Дону, 2 декабря. Накануне на пульт 235-ой пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании в частном доме по улице Набережная в селе Сандата Сальского района Ростовской области. На момент пожара в доме находились трое детей, жертв удалось избежать благодаря сигналу пожарного извещателя.

Как сообщили в региональной пресс-службе МЧС, хозяйка на ночь включила обогреватель, а утром ее разбудил звук пожарного извещателя. Выйдя из спальни, женщина увидела огонь в соседней комнате, разбудила детей и выбежала на улицу. Когда приехали пожарные и потушили огонь, выяснилось, что причиной пожара стал обогреватель. 

Сигнал пожарного извещателя спас семью из Ростовской области от пожара
Фото предоставлено пресс службой МЧС по Ростовской области /

В МЧС пояснили, что на сегодня автономный пожарный извещатель это одно из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров.

«АПИ выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Громкость и частота звука у извещателя такова, что он способен разбудить даже крепко спящего человека. Его установка на потолке не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком», — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

Сигнал пожарного извещателя спас семью из Ростовской области от пожара
Фото предоставлено пресс службой МЧС по Ростовской области /

Ранее ФАН рассказывал, как в хуторе Краснодаровский Матвеево-Курганского района Ростовской области в пожаре заживо сгорел 42-летний мужчина. Расчеты МЧС, прибывшие на место происшествия, быстро справились с огнем, однако в доме обнаружили обгоревшее тело мужчины. 

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пожар ростовская область спасение людей
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