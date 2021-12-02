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В Ростове рекордно подорожали мясо, хлеб и молочка
Общество
В Ростове рекордно подорожали мясо, хлеб и молочка
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ростовстат опубликовал средние цены на продукты питания, выделив самые дорогие из них. Согласно данным, отмечается повышение цен на мясо, хлеб и молочную продукцию, а самая дорогая продуктовая корзина региона оказалась в донской столице.

Повышение цен, в первую очередь, наблюдается на мясо. Так, средняя цена за килограмм баранины в Ростове-на-Дону уже составляет 489 рублей, хотя в тех же Шахтах цена на 70 рублей меньше. Цены на свинину в донской столице остаются на прежнем уровне и колеблются в пределах 318 рублей за килограмм.

Отмечается увеличение стоимости и молочных продуктов. В частности, килограмм творога в среднем по Ростову уже достиг отметки в 378 рублей, тогда как в Таганроге он стоит на 37 рублей дешевле.

Неожиданно высокую стоимость показал килограмм хлеба, причем как пшеничного, так и ржаного. Цена на него составила 65 и 56 рублей. Поднялась цена и на куриные яйца — 80 рублей за десяток, однако этот показатель по области не является самым высоким.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове-на-Дону существенно подорожала мясная продукция. Как рассказали в управлении торговли, в донской столице наблюдается тенденция к дальнейшему росту цен на мясо говядины, свинины, баранины и охлажденных кур.

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