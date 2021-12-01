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ФАН публикует фото и видео с места смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону
Происшествия
ФАН публикует фото и видео с места смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области  /  Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 1 декабря. Стали известны новые подробности с места аварии на восьмом километре северного обхода донской столицы, где в результате столкновения трех автомобилей погибли люди.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, все погибшие, в том числе и маленький ребенок, находились в автомобиле ВАЗ-2115, который столкнулся в лоб с автомобилем Range Rover. Водитель и два пассажира отечественного автомобиля погибли на месте, еще один пассажир легковушки получил травмы различной степени тяжести.

Ранее ФАН рассказывал, как в городе Шахты Ростовской области на улице Заводской, произошло ДТП унесшее жизнь подростка. Не имеющий прав 17-летний водитель, взявший без спроса автомобиль матери, наехал на 15-летнего парня, который переходил дорогу. От полученных травм подросток скончался на месте. 

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Все новости / Происшествия / ФАН публикует фото и видео с места смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону
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