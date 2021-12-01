Три человека погибли в автомобильной аварии под Ростовом-на-Дону

Ростов-на-Дону, 1 декабря. В результате столкновения трех автомобилей на 8-м км северного обхода донской столицы погибли три человека.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, по предварительным данным авария произошла после маневра автомобиля Range Rover. Его водитель завершая обгон, допустил касательное столкновение с движущимся по встречной полосе Hyundai Accent, а после столкнулся в лоб с автомобилем ВАЗ-2115.

В результате аварии погибло три человека, среди которых маленький ребенок. В настоящее время на месте ДТП работают следователи и специалисты ведомства, им предстоит выяснить все причины произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как водитель без прав выехал на встречную полосу и устроил ДТП в Ростове-на-Дону на улице Вавилова. Все участники столкновения получили травмы различной степени тяжести.