Вдова ветерана войны из Таганрога решила жилищную проблему только благодаря прокуратуре

Ростов-на-Дону, 1 декабря. Пенсионерка из Таганрога только благодаря вмешательству прокуратуры смогла получить единовременную выплату на приобретение жилья от органов местного самоуправления.

Как сообщили ФАН в пресс-службе региональной прокуратуры, вдова ветерана Великой Отечественной войны обратилась в администрацию Таганрога с просьбой включить ее в список лиц, которым полагается разовая выплата на приобретение жилья. Однако долгое время субсидия ей не предоставлялась.

Благодаря предписанию от прокуратуры в адрес органов местного самоуправления, проблема сдвинулась с мертвой точки и вдове ветерана выделили денежные средства на покупку квартиры.

Ранее ФАН рассказывал, как прокуратура Ростовской области восстановила пенсионные права жительницы Таганрога. Женщина неоднократно обращалась в Пенсионный фонд своего города с просьбой включить неучтенные периоды работы в трудовой стаж, но получала отказы по незаконным основаниям.