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Двое мужчин зарубили топором пенсионерку из-за 500 тысяч рублей в Ростовской области
Происшествия
Двое мужчин зарубили топором пенсионерку из-за 500 тысяч рублей в Ростовской области
Невские Новости  / 

Ростов-на-Дону, 1 декабря. Двое мужчин убили пенсионерку ударом топора по голове, после чего ограбили женщину. Жестокое убийство произошло в хуторе Николаевский Ростовской области.

Как сообщили ФАН в пресс-службе областного СК, 26 ноября мужчины пришли к знакомой 73-летней жительнице Кагальницкого района и убили ее, ударив несколько раз топором по голове. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Незваные гости забрали из дома пенсионерки 500 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Следователи и полиция в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемых и произвели их задержание. 

В настоящее время мужчины заключены под стражу. По уголовному делу ведутся следственные действия и устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее ФАН рассказывал, как житель города Зверево Ростовской области получил 15 лет колонии строго режима за сексуальные действия в отношении малолетней дочери.

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ростовская область грабеж убийство пенсионерки
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