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Житель Ростовской области пять лет насиловал малолетнюю дочь

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 16:29
Происшествия
Житель Ростовской области пять лет насиловал малолетнюю дочь
pixabay.com  / 

46-летний житель города Зверево Ростовской области получил 15 лет колонии строго режима за сексуальные действия в отношении малолетней дочери.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального Следственного комитета, собранные доказательства о преступлениях суд признал достаточными для вынесения приговора мужчине, который на протяжении пяти лет с мая 2016 года совершал сексуальные действия в отношении собственной дочери 2007 года рождения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ФАН сообщал, что СК по Ростовской области инициировал поверку по публикациям СМИ в отношении семьи с четырьмя детьми, проживающими в Артемовском сельском поселении. Жители хутора записали видео об издевательствах над четырьмя детьми и передали файл журналистам. На кадрах восьмилетний мальчик рассказывает, что мама регулярно пьет, избивает детей, не пускает их в школу и не кормит. 

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