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Для беременных и пожилых в Ростовской области могут ввести письменный отказ от вакцинации
Общество
Для беременных и пожилых в Ростовской области могут ввести письменный отказ от вакцинации
Федеральное агентство новостей  / 

Накануне во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции глава областного Минздрава Юрий Кобзев заявил о возможности предоставления письменных отказов от вакцинации для беременных и пожилых жителей региона.

По словам министра, 60% пациентов ковидных госпиталей составляют граждане без прививки. Как правило, жители начинают по-другому относится к вакцинации сразу же, как заболеют коронавирусом. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время руководители медучреждений будут вынуждены просить у отказников письменный отказ.

Министр уверен, что такая форма взаимодействия снимет ответственность с медиков, если человек заболеет тяжелой формой и окажет на человека своеобразное психологическое влияние.

Основную часть отказников в регионе сегодня составляют, люди входящие в группу повышенного риска. К ним относятся лица старше 60-ти лет и беременные. 

«Беременные часто отказываются от прививки. Процент вакцинации населения в этой категории достаточно низкий. Мы вынуждены идти на то, чтобы брать письменный отказ от вакцинации», — отметил Юрий Кобзев.

В настоящее время в Ростовской области более 1,8 миллиона человек прошли вакцинацию. 1,79 миллиона жителей получили два компонента вакцины. Однако темпы прироста новых заболевших не снижаются и в среднем составляют 650 человек в сутки.

Ранее ФАН сообщал, что на территории Ростовской области с 29 ноября текущего года ослабили коронавирусные ограничения. Советующее постановление в конце месяца подписал глава региона Василий Голубев.   

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