Огромный оползень может уничтожить исторический район Ростова: ФАН узнал подробности

Несколько дней назад городские СМИ заговорили об огромном оползне, который вплотную подобрался к частным домам на переулке Тувинском. Земля осела на десятки метров, образовав огромный провал. Он продолжает расти и с каждым днем угрожает поглотить частные домовладения. Местные жители обращаются во все инстанции с просьбой остановить страшное природное явление в районе Берберовка донской столицы. ФАН разузнал подробности происшествия.

Федеральное агентство новостей /

Исторический район сползает в балку

Район Берберовка наряду с Нахаловкой известен всем ростовчанам с раннего детства. Со времен основания Нахичевани-на-Дону сюда стекались, как утверждают историки, родственники жителей Нахичевани, не способные купить дом в центре. Сам район более столетия располагается в своеобразной яме, границы которой определяют железная дорога и проспект Шолохова. Вдоль железнодорожного полотна протекает река Кизитеринка, а низина давно получила у ростовчан название Кизитериновской балки. Оползни для этих мест — достаточно частое явление, однако провалов таких масштабов еще не было.

По мнению местных жителей, причина этого ЧП кроется в частых авариях водовода, труба которого располагается ниже, и во время ее прорывов регулярно размывается грунт. Подобное случилось и 19 ноября, когда земля моментально ушла в балку, образовав многометровые обрывы.

«В МЧС обращались, в водоканал, в администрацию. Среагировали не сразу, спустя несколько дней. У соседей вообще забор сполз в яму. Сейчас рабочие уже насыпают подъездные пути, чтобы можно было как-то укрепить почву и продолжить работы», — рассказывает один из жителей района.

В ростовском водоканале наличие трубы в районе подтвердили, однако при обследовании выявить какие-то повреждения водовода специалистам не удалось. Зато они обнаружили трубу частной канализации или ливневого отвода, которая шла с территории одного из огороженных участков.

Prt Scr instagram.com / @rostov_vodokanal

Данную информацию подтвердили и в городской мэрии. В официальном сообщении от 30 ноября текущего года, сказано, что провал грунта в переулке Тувинском, 47 устранят силами ростовского водоканала.

«Об инциденте вблизи жилых домов стало известно 21 ноября. Поскольку рядом проходят водопроводные сети, на место выехали сотрудники АО «Ростовводоканал». Кроме того, для определения комплекса мероприятий по ликвидации последствий обвала были направлены представители управления по делам ГО и ЧС города, администрации Пролетарского района. Место провала сейчас огородили. Специалисты ждали, когда осядет почва, чтобы была возможность проложить подъездные пути для спецтехники к месту оползня», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время жители пребывают в шоковом состоянии, они уверены, что причина оползня кроется в коммунальной аварии, а разлом продолжит расширяться, поглощая не только заборы, но и дома.

rostov-gorod.ru / Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Неблагоприятные прогнозы

Возможно ли как-то укрепить данный район и стоит ли ожидать новых подобных явлений? За разъяснениями ФАН обратился к кандидату геологических наук, заведующему кафедрой месторождений полезных ископаемых института наук о земле ЮФУ, Алексею Наставкину. По мнению специалиста, сделать с подобными природными явлениями практически ничего нельзя.

«Это крутой размываемый склон, причем размываемый на протяжении столетий. Недаром там долгое время не было никаких построек. Но у нас как принято, если место есть, то им нужно завладеть. Дожди пошли, все поплыло. Это обычное дело, природное явление. Там глина, песок, суглинка — вот вся эта смесь и ползет. Можно, безусловно, укрепить данный склон, но для этого необходимо поставить 50-метровые сваи, и тогда дом, к которому сейчас приблизился оползень, получится «золотой». Эта проблема всегда была в Берберовке. Я с 1997 года работаю и знаю, что таких зданий там строить нельзя. В целом вся Александровка плывет, но если в Александровке стоят девятиэтажки и под них в советские годы проводились соответствующие исследования, то что проводилось под это двухэтажное строение, можно только догадываться. Так же и о том, кто им вообще согласовал строительство. Это дело для прокуратуры. Безусловно, нужно укреплять выше по склону этот оползень. Потому что там дальше многоэтажные дома стоят и нам необходимо спрогнозировать ситуацию. А если спуститься ниже к железной дороге, то мы увидим очень печальную картину. Домики, которые уже вплотную подъехали к железной дороге», — пояснил ученый.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Макс Чуев

К сожалению, Берберовка — далеко не единственный район Ростова-на-Дону, который стоит на шатком грунте. Речки и ручьи донской столицы, как правило, текут по ослабленным зонам, и вода эти зоны трассирует, делая их более зыбкими. Однако многие люди все же решаются строить свои жилища вдоль этих берегов, но, по мнению специалистов, это недопустимо. Что касается самого Пролетарского района, то, по мнению многих специалистов из городских департаментов, его можно назвать проблемным. Здесь много частных домов и в особенности самозастроя. Этакое непростое наследие. А если вернуться к оползню в Берберовке, то вероятность его расширения весьма существенна.

Фейки и реальность

Накануне в региональных социальных сетях появилась информация о втором мощнейшем оползне в районе Берберовки. Жители выкладывали видео с обрушившимся участком, но подтверждений о втором провале не нашлось. При детальном рассмотрении видео оказалось, что это другое место и другое время года. Кто именно разместил фейковую информацию — еще предстоит выяснить.

Сегодня в районе оползня работы не велись. Два дня проливных дождей и несколько дней работы специалистов водоканала сделали обрыв немного покатым. Однако синоптики обещают новые ливни. Что ждет этих ростовчан и как дальше будет решаться эта проблема — покажет время. ФАН будет следить за развитием событий.