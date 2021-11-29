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Трех человек спасли из горящего дома в Ростовской области

Общество
Трех человек спасли из горящего дома в Ростовской области
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ростов-на-Дону, 29 ноября. Частный дом загорелся сегодня утром в Сальском районе. Благодаря оперативным действиям пожарных были спасены жизни трех местных жителей.

По предварительным данным, пожар произошел на улице Набережной в доме № 3. Неправильное использование обогревателя привело к возгоранию домашних вещей. К счастью, огонь заметили соседи, которые вызвали к месту происшествия спасателей.

На момент приезда специалистов пламя уже охватило три квадратных метра. Сотрудники МЧС оперативно вывели из дома трех человек. В ликвидации пожара участвовали шесть спасателей и две единицы техники.

Ранее спасатели потушили пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы. Во время ликвидации огня были спасены 10 человек. Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже, сообщало РИАМО.

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