Трех человек спасли из горящего дома в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 29 ноября. Частный дом загорелся сегодня утром в Сальском районе. Благодаря оперативным действиям пожарных были спасены жизни трех местных жителей.

По предварительным данным, пожар произошел на улице Набережной в доме № 3. Неправильное использование обогревателя привело к возгоранию домашних вещей. К счастью, огонь заметили соседи, которые вызвали к месту происшествия спасателей.

На момент приезда специалистов пламя уже охватило три квадратных метра. Сотрудники МЧС оперативно вывели из дома трех человек. В ликвидации пожара участвовали шесть спасателей и две единицы техники.

Ранее спасатели потушили пожар в жилом доме на юго-востоке Москвы. Во время ликвидации огня были спасены 10 человек. Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже, сообщало РИАМО.