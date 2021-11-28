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Рабочий погиб в результате хлопка газа у нефтяной скважины в Ростовской области

Происшествия
Рабочий погиб в результате хлопка газа у нефтяной скважины в Ростовской области
ГУ МЧС по Ростовской области  /  Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ростов-на-дону, 28 ноября. В пяти километрах от хутора Русско-Власовский Морозовского района Ростовской области во время работ по консервации нефтяной скважины на зимний период произошел хлопок газа.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса, который привел к хлопку нефтегазовых паров. Открытого горения не было. В результате инцидента пострадали рабочие. Один из них погиб на месте, двое других получили ранения различной степени тяжести.

Ранее ФАН сообщал, что в хуторе Краснодаровский Матвеево-Курганского района Ростовской области при пожаре погиб 42-летний мужчина. Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, быстро справились с огнем, однако в доме обнаружили обгоревшее тело.

 

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ростовская область погибли люди хлопок нефтегазовых паров
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