СК проверяет информацию об издевательствах над детьми в одном из хуторов Ростовской области

Ростов-на-дону, 28 ноября. Региональный Следственный комитет и прокуратура проверяют информацию об издевательстве над детьми в одном из хуторов Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. Об этом сообщает портал Donday.ru.

Согласно публикации, жители хутора записали видео и обратились в СМИ, чтобы те, в свою очередь, предали огласке информацию об издевательствах над четырьмя детьми в одной из семей. На кадрах восьмилетний мальчик рассказывает что мама регулярно пьет, избивает детей, не пускает их в школу и не кормит. Также мальчик говорит о какой-то таблетке, которой его якобы хотели отравить.

По сообщению портала, оба родителей пьющие, а эту неблагополучную семью знает весь хутор. Селяне не раз видели малышей раздетыми на морозе, и забеспокоились, что дети могут погибнуть.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Тарасовского района Ростовской области может оказаться на скамье подсудимых за то, что, являясь опекуном ребенка, удерживала его в подвале долгое время. Когда попечителя не было дома, девочка самостоятельно выбралась из плена и обратилась в полицию.