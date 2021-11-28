Полицейских хотят задействовать для проверки QR-кодов в торговых центрах Ростова

Ростов-на-Дону, 28 ноября. После введения новых ограничений ростовчане и гости города могут попасть в торговые центры или заведения общепита, показав паспорт и QR-код. Однако охранники торговых центров не вправе требовать документ, чтобы сверить личные данные. Поэтому им лучше обращаться в полицию.

Такие мысли озвучил городской прокурор Олег Фрикель во время онлайн-встречи с представителями ростовского бизнес-сообщества. По словам прокурора, если у охранника возникает потребность сверить паспортные данные с QR-кодом, он всегда может вызвать полицию. А тем торговым центрам или заведениям общепита, у которых есть договоры с Росгвардией, он посоветовал обращаться к ним на прямую.

Не так давно в сервисах по поиску работы появились объявления на новую должность. Контролерам QR-кодов обещают заработную плату в 30 тысяч рублей за 12-часовой рабочий день.

Ранее ФАН сообщал, что QR-коды стали причиной скитания иностранных туристов. Как отмечает президент ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж, иностранцы просто не могут заселиться в донские гостиницы из-за нововведений и идут на съемные квартиры.