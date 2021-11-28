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Иностранцы начали скитаться по частным квартирам в Ростове-на-Дону из-за QR-кодов

Общество
Иностранцы начали скитаться по частным квартирам в Ростове-на-Дону из-за QR-кодов
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Ростов-на-Дону, 28 ноября. Ростовские отельеры несут колоссальные убытки, а туристы из других стран вынуждены ютиться по съемным квартирам. По мнению представителей бизнес сообщества, всему виной QR-коды, которые должны предъявить иностранцы.

Как отмечает президент ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж, иностранцы просто не могут заселиться в донские гостиницы из-за нововведений.

«Отели сегодня терпят убытки, а иностранные туристы размещаются в частных квартирах. От этого в выигрыше только теневой сектор экономики», — говорит Елена Папиж.

С недавнего времени при заселении в донские гостиницы разрешенным документом стал QR-код. В данном случае даже результаты ПЦР-тестов не учитываются. А так как иностранцы получают свои QR-коды, привившись импортными вакцинами, а иностранные препараты в РФ не одобрены, их сертификаты о вакцинации не подходят и не считаются документом. 

Ранее ФАН рассказывал, как на качество водопроводной воды в донской столице пожаловались представители ресторанного бизнеса. Тема была поднята во время онлайн-обсуждения по поддержке отрасли в регионе.

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