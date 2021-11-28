В Ростовской области выявили наименьшую доступность детского дополнительного образования

Ростов-на-Дону, 28 ноября. Ростовская область вошла в топ-5 среди регионов с наименьшей доступностью дополнительного детского образования. Такие данные приводятся в исследовании международной школы программирования «Алгоритмика».

Для расчетов программисты использовали количество кружков, которые может посетить один ребенок в месяц учитывая зарплату родителей. Специалисты проанализировали доступность дополнительного детского образования и выяснили, что Ростовская область оказалась на 77-м месте, в регионе выявлены одни из самых высоких цен на детские занятия по стране при средней заработной плате.

По мнению аналитиков, тяжелее всего получить дополнительное образование в регионах, которые вошли в пятерку анти-лидеров. Помимо Ростовской области, туда вошли Смоленская, Брянская и Пензенская области, а также Краснодарский край. Самый высокий индекс доступности продемонстрировала Тюменская область.

Программисты уверены, что дополнительное образование является важнейшим элементом детей и подростков. Оно не только способствует социализации и формирует новые навыки, но и положительно влияет на учебные результаты ребенка в общеобразовательной школе.

Ранее ФАН сообщал, что по данным детского омбудсмена Камчатки, в топ-5 регионов по уровню доступности дополнительного образования вошел Камчатский край. Также среди регионов с высоким уровнем доступности допобразования оказались Мордовия, Рязанская, Магаданская и Костромская области.