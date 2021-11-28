Обыски прошли у доцента Южного федерального университета

Ростов-на-Дону, 29 ноября. У доцента юридического факультета ЮФУ Лады Лапач прошли обыски. По предварительной информации, визит силовиков связан с нашумевшим делом концерна «Покровский». Информацию подтверждает издание «Блокнот Ростов», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Лада Лапач — дочь известного юриста Владимира Лапача, она кандидат юридических наук и работает на кафедре гражданского права Южного федерального университета. Как отмечается в сообщении, она переписывала земельные участки на представителей концерна под давлением.

В самом концерне весной этого года прошли обыски. На руководство концерна были возбуждены уголовные дела за групповое вымогательство, ложные доносы, подкуп и принуждение свидетелей к даче показаний.

По мнению многих аграриев и представителей силовых структур, концерн является крупнейшим производителем сельхозпродукции на юге России, а его агрессивная политика прослеживается в скупке агропромышленных активов, которые находятся на грани разорения.

Ранее ФАН сообщал, что в отдельных батальонах ростовского ГИБДД идут проверки. Причиной для внутреннего расследования стала самостоятельная установка в 50 служебных автомобилях устройств радиолокационной борьбы.