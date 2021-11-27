Жительница Ростовской области отправится на скамью подсудимых за содержание ребенка в подвале

Ростов-на-Дону, 27 ноября. Жительница Тарасовского района Ростовской области может оказаться на скамье подсудимых по двум статьям. Районная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 34-летней дончанки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина была опекуном 14-летней девочки. Не так давно между попечителем и несовершеннолетней возник конфликт, в результате которого женщина-опекун заставила спуститься ребенка в подвальное помещение, расположенное под комнатой в доме и заперла. Подросток находился в подвале длительное время, но ей удалось выбраться, когда опекуна не было дома. Девочка сразу обратилась в полицию.

В прокуратуре пояснили, что в настоящее время 34-летняя местная жительница обвиняется в незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее ФАН рассказывал, как жителя Алтайского края, державшего 12-летнюю девочку в подвале, объявили в федеральный розыск. По информации правоохранительных органов, похищенная девочка была из Бийска. Мужчина силой удерживал ребенка в подвале в течение двух суток.