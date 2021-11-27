СБУ ГИБДД Ростовской области проверяет патрульные машины на установку «глушилок»

Ростов-на-дону, 27 ноября. В отдельных батальонах ростовского ГИБДД идут проверки. Причиной для внутреннего расследования стала самостоятельная установка в 50 служебных автомобилях устройств радиолокационной борьбы.

Как сообщил источник ФАН в органах, эти устройства способны глушить аудио- и видео-запись, которая ведется штатными приборами ведомства для осуществления антикоррупционного контроля полицейских.

В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в настоящее время проводится проверка. По факту выявленных нарушений будут приняты меры к их устранению, а виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее ФАН рассказывал о новых штрафах, которые могут появиться в результате принятия нового проекта КоАП РФ. К нарушениям хотят приравнять не только мойку автомобиля во дворе дома, но и протирку номерного знака и стекол, а также неработающие лампочки и отсутствие кузовных деталей.