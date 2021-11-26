Умер расписавшийся на стене Рейхстага ветеран ВОВ Григорий Никаноров

Ростов-на-Дону, 26 ноября. Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Никаноров, принимавший участие в штурме Рейхстага и оставивший роспись на его стене, скончался в Ростове-на-Дону на 97-м году жизни. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

Григорий Григорьевич ушел на фронт в феврале 1943 года. Он участвовал в сражениях на Миус-фронте, Днепре, в Сталинграде, Польше и Крыму. Был награжден десятками орденов и медалей.

«До последнего был настоящим, честным наставником молодежи, их старшим товарищем», — написал Кудряков в Facebook.

Согласно данным министерства труда и социальной защиты РФ, за время пандемии коронавируса в стране умер каждый чевертый ветеран ВОВ. Из 1,21 миллиона человек в живых остались 896 тысяч.