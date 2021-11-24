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Замначальника отдела ростовской таможни задержали за вывоз контрафактной обуви

Общество
Замначальника отдела ростовской таможни задержали за вывоз контрафактной обуви
Невские Новости  /  Иван Прокопчик

Ростов-на-Дону, 24 ноябрь. Четыре тысячи пар обуви из камеры вещдоков по поддельным документам пытался передать заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

В настоящее время установлено, что замначальника воспользовался своим служебным положением и незаконно, по подложным документам, отдал ненадлежащему получателю 4056 пар обуви, на сумму более 900 тысяч рублей. В отношении сотрудника таможни возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее ФАН сообщал, что следователи Москвы предъявили обвинение экс-замглавы Министерства просвещения России Марине Раковой. Она проходит по делу о мошенничестве. По версии следствия, Ракова в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО). 

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таможня контрафакт ростов на дону ЮТУ
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