Замначальника отдела ростовской таможни задержали за вывоз контрафактной обуви

Ростов-на-Дону, 24 ноябрь. Четыре тысячи пар обуви из камеры вещдоков по поддельным документам пытался передать заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

В настоящее время установлено, что замначальника воспользовался своим служебным положением и незаконно, по подложным документам, отдал ненадлежащему получателю 4056 пар обуви, на сумму более 900 тысяч рублей. В отношении сотрудника таможни возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее ФАН сообщал, что следователи Москвы предъявили обвинение экс-замглавы Министерства просвещения России Марине Раковой. Она проходит по делу о мошенничестве. По версии следствия, Ракова в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО).