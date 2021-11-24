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Ростовские монахини вышли на пикет против абортов
Общество
Ростовские монахини вышли на пикет против абортов
Pr Scr vk.com  /  Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 24 ноября. Накануне около кафедрального собора донской столицы прошел пикет против абортов. Его инициатором выступило Сестричество Ростовской-на-Дону епархии РПЦ, а информация о призывах быстро разошлась по местным социальным сетям.

Монахини держали в руках растяжки с призывами не прерывать жизнь будущих поколений. Они выступали за права еще нерожденных детей и предлагали ростовчанкам, думающим об аборте, обращаться за помощью в Сестричество.

Посты с пикетом в социальных сетях получили много негативных отзывов горожан. Ростовчане не стесняясь высказывали в комментариях свои мнения. Вот некоторые из них.

«Пусть 75 тысяч детишек заберут с российских детских домов».

«Сейчас стало модно протестовать против всего, чего можно протестовать. Корень этих двух явлений (отрицания веры условно и протестов) по сути один. Люди пытаются выглядеть более значимо и важно чем они есть».

«А митинг то согласованный ? Почему без масок?» — пишут пользователи социальных сетей.

В целом дискуссия склонилась к тому, что кормить и заботиться о детях до 18 лет по большому счету некому, а сохранение нежелательной беременности негативно отразится на психическом здоровье как матери, так и ее ребенка.

Ранее ФАН сообщал, что житель Новосибирска по имени Люцифер подал в суд на РПЦ из-за дискредитации его имени. Он потребовал взыскать с ответчика моральную компенсацию в размере 666 рублей.

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