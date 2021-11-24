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Более 500 туристов привезли коронавирус в Ростовскую область из-за границы

Общество
Более 500 туристов привезли коронавирус в Ростовскую область из-за границы
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ростов-на-Дону, 24 ноября. Региональное управление Роспотребнадзора зарегистрировало 542 случая ввоза новой коронавирусной инфекции из-за границы в Ростовскую область. Такие выводы специалисты управления сделали на основании данных, загружаемых на портал Госуслуг.

В ведомстве добавили, что 598 дончан были привлечены к административной ответственности за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на данном портале.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала текущего года в пунктах пропуска через государственную границу санитарно-карантинному контролю подверглось 806576 транспортных средств по прибытию и 4128686 человек. У 176 из них были выявлены признаки инфекционных болезней.

В аэропорту Платов проводится регулярное выборочное ПЦР-тестирование иностранных граждан. Отбор материала произведен у 4752 человек, что составило 6,8% от числа прибывших иностранцев. Среди протестированных у 80 лиц выявлен положительный результат, что составляет 1,6% из общего числа иностранцев, прибывших в Ростовскую область.

Ранее ФАН сообщал, что жители Ростовской области забеспокоились в введении QR-кодов на городском транспорте. В региональном правительстве ответили, что в настоящее время подобные меры не рассматриваются.

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