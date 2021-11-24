Ростовский спутник запустят в космос в начале 2022 года

Ростов-на-дону, 24 ноября. Первый донской спутник уже прошел все испытания и тестирование, продемонстрировав готовность к запуску в космос. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказали в управлении информационной политики Ростовской области, еще в начале весны 2021 года представители организации «ФИРОН» в техническом партнерстве с Центром космических технологий «Арктурус» выиграли конкурс по федеральной программе «Дежурный по планете», получив грант на реализацию космического проекта по созданию первого донского спутника.

По словам советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева, запуск спутника напрямую зависит от готовности ракеты-носителя, которые выпускает Роскосмос. По предварительным данным, первый донской спутник будет запущен в начале 2022 года.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области появится комплекс для запуска малых ракет на суборбитальные высоты. Пусковой комплекс будет создан на условиях частного партнерства, а его размер будет в разы меньше известного Байконура или Восточного.