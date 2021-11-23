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В Ростовской области не планируют вводить QR-коды для поездок в общественном транспорте
Общество
В Ростовской области не планируют вводить QR-коды для поездок в общественном транспорте
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Ростов-на-Дону, 23 ноября. Проверка QR-кодов при входе в донские автобусы может появиться в ближайшие месяцы, с таким заявлением в местном издании выступил заместитель директора по эксплуатации ООО «Янтарь-1» Игорь Осипов.

По мнению специалиста, ситуация, которая наблюдается сейчас в Татарстане, где по распоряжению властей в общественный транспорт стали пускать только по QR-коду или справке о перенесенном заболевании, может в скором времени проявиться и на Дону.

Представитель АТП считает, что подобные меры никак не повлияют на пассажиропоток, потому уже сегодня все пассажиры ездят в масках или привиты. 

Как сообщил портал 1rnd в региональном правительстве ответили, что в настоящее время подобные меры не рассматриваются. А если ситуация с коронавирусом улучшится и большинство ростовчан сделают прививку, то к Новому году часть ограничений в области может быть снята. 

Ранее ФАН сообщал, что Instagram-аккаунт губернатора Ростовской области Василия Голубева завалили комментариями противники QR-кодов. Люди оставили отзывы под различными постами главы региона и практически все из них касались недовольства разделением общества на привитых и непривитых.

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ростов-на-дону транспорт qr-код
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