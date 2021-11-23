Почти 9 тысяч жителей Ростовской области остались без газа из-за долгов

Ростов-на-Дону, 23 ноября. Почти девять тысяч человек оказались отключены от газа в Ростовской области. Как сообщили в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», причина кроется в долгах, ремонте и техобслуживании внутридомового оборудования абонентов.

В компании сообщили, что в 8991 домовладении была приостановлена подача газа, еще 1388 абонентов были отключены по причине неподписания договоров на техобслуживание внутридомового газового оборудования. С начала года было направлено 92 тысячи предупреждений о задолженностях и 119 тысяч уведомлений о необходимости заключения договора на техническое обслуживание, однако многие жители региона не торопились решать вопросы.

Теперь подачу газа возобновят, когда потребители заключат договоры и погасят долги. Также в управлении напомнили, что в настоящее время действует акция по списанию пени при оплате до конца текущего года.

Ранее ФАН сообщал, что с началом отопительного сезона в Ростовской области не все теплоснабжающие организации в регионе смогли беспроблемно приступить к выполнению своих прямых обязанностей.