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Учащихся частных школ Ростовской области будут кормить бесплатно с начала 2022 года

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 12:07
Общество
Учащихся частных школ Ростовской области будут кормить бесплатно с начала 2022 года
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Ростов-на-Дону, 23 ноября. С начала января 2022 года в частных школах донской столицы введут бесплатное питание обучающихся. Об этом накануне во время интервью одному из региональных ТВ-каналов сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

По словам главы региона, изменения в закон об образовании уже внесены. В декабре будет подписан акт регионального правительства, также в бюджет заложат суммы, необходимые для реализации этой программы.

Руководству частных школ будет необходимо подготовить списки учащихся, на которых распространится данная мера поддержки. Известно, что право на горячее питание получат ученики с 1 по 4 классы частных школ Ростовской области.

Ранее член рабочей группы по сопровождению экспериментальных проектов организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях при президентском совете по реализации приоритетных национальных проектов Владимир Чернигов в интервью ФАН рассказал, кому положено бесплатное питание и как его получить.

 

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ростовская область бесплатное питание частные школы
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