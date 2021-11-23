Учащихся частных школ Ростовской области будут кормить бесплатно с начала 2022 года

Ростов-на-Дону, 23 ноября. С начала января 2022 года в частных школах донской столицы введут бесплатное питание обучающихся. Об этом накануне во время интервью одному из региональных ТВ-каналов сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, изменения в закон об образовании уже внесены. В декабре будет подписан акт регионального правительства, также в бюджет заложат суммы, необходимые для реализации этой программы.

Руководству частных школ будет необходимо подготовить списки учащихся, на которых распространится данная мера поддержки. Известно, что право на горячее питание получат ученики с 1 по 4 классы частных школ Ростовской области.

Ранее член рабочей группы по сопровождению экспериментальных проектов организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях при президентском совете по реализации приоритетных национальных проектов Владимир Чернигов в интервью ФАН рассказал, кому положено бесплатное питание и как его получить.