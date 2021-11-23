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Новый маршрут для транзитных туристов презентовала Ростовская область
Общество
Новый маршрут для транзитных туристов презентовала Ростовская область
wikipedia.org  /  Nadezhda1990/CC BY-SA 3.0

Ростов-на-Дону, 23 ноября. На прошедшем туристическом форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» Ростовская область презентовала новый маршрут «По дороге в Крым: Discovery в степи».

Как отметила руководитель центра маркетинга и продвижения АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Елена Карасева, новый туристический маршрут пройдет вдоль основных автомагистралей: М4-Дон с севера на юг от станицы Вешенской до Ростова-на-Дону.

Туристам, которые посещают регион транзитом, предлагается посетить парк «Лога» и парк «Малинки», совершить водные и конные прогулки, а также побывать на Ростовской АЭС.

Кроме того, в карту нового туристического маршрута включены виноградники и города региона, где представлена история донского казачества.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области тестируют новый яхтенный маршрут. По задумке авторов проекта, он соединит Ростовскую область с Крымом и станет одним из самых любимых для туристов. Маршрут разработан в рамках межрегионального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». 

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