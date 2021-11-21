Молодой водитель Kia Sportage насмерть сбил 17-летнего подростка под Ростовом

Ростов-на-Дону, 21 ноября. Автомобиль Kia Sportage под управлением 19-летнего водителя наехал на двоих несовершеннолетних пешеходов в Песчанокопском районе Ростовской области.

ДТП произошло около 22:15 по московскому времени субботы на улице Стерлева в селе Жуковском. Предварительно установлено, что водитель Kia, получивший права полтора года назад, сбил подростков 15 и 17 лет, которые шли по левой обочине.

«В результате ДТП 17-летний пешеход скончался на месте ДТП, 15-летний получил травмы и был доставлен в больницу», — уточнили в областном управлении ГИБДД.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Смертельное ДТП с участием ребенка произошло накануне в Новой Москве. Пьяный водитель «газели» сбил женщину с двумя детьми, в результате чего один из них скончался.