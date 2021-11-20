Ростовская область установила суточный антирекорд по количеству умерших от COVID-19

Ростов-на-Дону, 20 ноября. За минувшие сутки в Ростовской области было зафиксировано 39 смертей от коронавирусной инфекции, что стало новым антирекордом региона.

Инфекция унесла жизни 22 женщин и 17 мужчин с подтвержденным диагнозом. Всем было от 42 до 90 лет. Как отметили медики, все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

Всего в Ростовской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 169044 человек, вылечились 143 тысячи пациентов, умерло 8353 местных жителя.

Ранее ФАН сообщал, что коронавирус уверенно занял второе место по причинам смерти населения в донском регионе, обогнав онкологические заболевания. Лидером по-прежнему остаются болезни сердечно-сосудистой системы.