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Пожар в частном доме Ростова-на-Дону унес жизнь пожилого мужчины

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 14:01
Происшествия
Пожар в частном доме Ростова-на-Дону унес жизнь пожилого мужчины
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Ростов-на-Дону, 20 ноября. Накануне в Пролетарском районе донской столицы по улице Советской произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В результате происшествия один человек погиб, второй доставлен в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, благодаря оперативным действиям пожарных большего количества жертв удалось избежать. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из горящего дома трех человек. Мужчина 1944 года рождения погиб. Женщина 1944 года рождения была доставлена в больницу с отравлением продуктами горения. Причина пожара устанавливается. 

Ранее ФАН рассказывал, как в городе Шахты Ростовской области при пожаре погиб человек. Инцидент произошел вечером в частном доме, расположенном по улице Морской. После ликвидации пожара, было обнаружено тело 70-летнего мужчины. 

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пожар мчс ростов-на-дону погиб человек
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