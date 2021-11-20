Донские кикбоксеры привезли с континентального первенства золото и серебро

Ростов-на-Дону, 20 ноября. На континентальном первенстве по кикбоксингу, которое проходило в Черногории в городе Бутва, приняли участие 1425 спортсменов из 39 стран. Первое место в общекомандном первенстве досталось национальной сборной России, в составе которой выступали и трое дончан.

Спортсмены привезли домой две серебряных и одну золотую медали, пополнив копилку спортивных достижений Ростовской области.

Арина Чувашова из Белой Калитвы получила золотую медаль и кубок чемпиона за победу в финале над спортсменкой из Турции. Также наград удостоились Эдуард Маркарян и Ангелина Челбаева из Ростова-на-Дону.

В полуфинале Ангелина одержала яркую досрочную победу над спортсменкой из Хорватии, завершив бой во втором раунде третьим нокдауном своего оппонента. В финале ее соперницей стала спортсменка из Польши, которая все-таки к итогу боя обошла ростовчанку по очкам.

rostov-gorod.ru / Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Отличные бойцовские навыки продемонстрировал Эдуард Маркарян во время полуфинального поединка с представителем Украины. Ростовчанин отправил соперника в нокдаун ударом с разворота ногой в голову и забрал все три раунда, одержав победу единогласным решением судей.

В финале Эдуард сразился с бойцом из Азербайджана, который избегал открытого обмена ударами и работал на контратаках, выиграв по очкам. Поэтому Эдуард поднялся на пьедестал за серебряной медалью.

Ранее ФАН сообщал, что в донской столице от коронавируса скончался чемпион по кикбоксингу Арчил Абуашвили, в мире спорта известный как Бачо. В ноябре ему должно было исполнится 58 лет.