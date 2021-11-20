Ростовские поставщики антисептика получили штрафы за девятикратное повышение цен

Ростов-на-Дону, 20 ноября. Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону регионального УФАС, которое доказало сговор нескольких донских фармацевтических компаний в завышении розничных цен на антисептик в 795,8%.

Как оказалось, отпускная цена производителя на дезинфицирующее средство составляла 14,4 рубля, тогда как в точках розничной торговли его продавали по 129 рублей.

Специалисты УФАС определили цепочку реализации антисептиков и выяснили, что только за время пути от московского производителя до Ростовской области товар дорожал на 108%, в то время как на территории субъекта цена повысилась сразу на 369%.

«Посредниками в реализации антисептика на Дону выступали две компании: ООО «Биофарма» и ООО «Компания «Органика». При этом вторая закупила хлоргексидин у первой по цене в 45 рублей, продавая его аптекам по 98 рублей, что повлияло на повышение цены при розничной продаже», — отметили в ведомстве.

По мнению сотрудников управления, такое антиконкурентное соглашение позволило необоснованно завышать цену на антисептик в условиях ажиотажного спроса во время пандемии.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники ростовского УФАС раскрыли картельный сговор при проведении открытого аукциона на поставки систем по охране периметра для автомобильных пунктов пропуска. Сумма контракта составила 30 млн рублей.