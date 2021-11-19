Стоимость железной дороги из Ростова-на-Дону в аэропорт «Платов» оценили в 110 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 19 ноября. В 110 млрд рублей обойдется донским властям строительство железной дороги, которая свяжет аэропорт «Платов» с донской столицей и другими городами региона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, во время интервью областному телеканалу.

По словам главы региона, это очень дорогой проект и в одиночку область его не потянет. Необходима поддержка как со стороны РЖД, так и со стороны федерального правительства. Губернатор также отметил, что за подобными проектами будущее и не стоит откладывать его реализацию надолго.

Сам проект под названием «Донской экспресс» был разработан еще на стадии строительства нового ростовского аэропорта в 2017 году. Тогда размер инвестиций оценивался в 82 млрд рублей, сегодня его стоимость увеличилась до 110 млрд.

Ранее ФАН сообщал, что стоимость строительства порта и частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря оценили в 97,1 млрд рублей. Срок строительства специалисты оценили в пять лет, проект должен окупиться примерно за семь лет.