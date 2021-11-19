Жителя Новочеркасска осудят за убийство 25-летней давности

Ростов-на-Дону, 19 ноября. В Новочеркасске арестовали мужчину по подозрению в убийстве 25-летней давности. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Согласно сообщению, подозреваемый пошел на преступление зимой 1997 года, когда решил с приятелем расправиться со знакомой девушкой. Мужчины пригласили женщину в гости, а после убили ее. Чтобы скрыть следы преступления, они отвезли труп в район поселка Лугового и сбросили тело в реку Аксай.

Преступник был объявлен в федеральный розыск более 20 лет назад, но ответить за преступления ему предстоит в ближайшее время.

Ранее ФАН рассказывал, как следственный комитет Ростовской области возбудил в отношении 49-летнего ростовчанина дело по статье «убийство» за преступление, совершенное год назад. Подозреваемый во всем сознался.