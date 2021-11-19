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Ростовская мэрия готова судиться с собственниками участков для расширения улицы Вавилова
Общество
Ростовская мэрия готова судиться с собственниками участков для расширения улицы Вавилова
Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга  /  gov.spb.ru

Ростов-на-Дону, 19 ноября. Расширение улицы Вавилова в донской столице не первый день обсуждают в региональной прессе. Накануне в эфире ТВ-канала «Дон 24», во время интервью, глава городской администрации Алексей Логвиненко пояснил, что мэрия готова судиться с собственниками прилегающих к новой дороге домов.

По словам главы города, в зону реконструкции попадают 137 участков, на покупку которых уже выделены деньги. Сумма выделенных средств составляет 5,5 млрд рублей. Это один из крупнейших проектов в Ростове-на-Дону, который будет реализован в ближайшее время и сделает жизнь тысяч ростовчан проще и комфортнее. Однако для реализации проекта некоторым семьям придется переехать с привычного места.

Алексей Логвиненко также отметил, что на реализацию проекта уйдет два года. В настоящее время создана рабочая группа для общения с каждым из собственников, а все разногласия будут обсуждаться в судебном порядке и если суд решит, что оценочная стоимость выше, это решение будет выполняться.

Реконструкция улицы Вавилова должна начаться в 2022 году. Завершить проект городская администрация планирует к 2024 году.

Ранее ФАН сообщал, что увеличение числа полос до шести на улице Вавилова ставит перед мэрией задачи по выкупу прилегающих территорий. В процессе расширения дороги придется выкупить 137 участков земли у разных владельцев. Причем оценку участков необходимо провести до конца текущего года, чтобы не тормозить строительство.

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