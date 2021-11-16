Продавец ростовской барахолки скончался во время полицейского рейда

Ростов-на-Дону, 16 ноября. Блошиный рынок располагается недалеко от Центрального рынка донской столицы, на улице Станиславского. Именно там во время рейда полицейских по выявлению незаконной торговли утром скончался один из продавцов.

Как сообщили в пресс-службе МВД региона, пожилому мужчине стало плохо во время проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции. Стражи правопорядка вызвали карету скорой помощи и провели все необходимые реанимационные мероприятия, но пенсионер скончался до приезда медиков.

Как сообщили региональные СМИ, ссылаясь на данные очевидцев, мужчина упал на асфальт после того, как полицейские велели собрать вещи и разойтись. По версии очевидцев, у мужчины случился сердечный приступ.

Ранее ФАН рассказывал, как внезапная смерть дальнобойщика спровоцировала ДТП в Новосибирске. Мужчина за рулем фуры резко почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате его машина врезалась в двигавшийся в попутном направлении грузовик.