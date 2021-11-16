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Коронавирус обогнал онкологию по числу унесенных жизней в Ростовской области
Общество
Коронавирус обогнал онкологию по числу унесенных жизней в Ростовской области
Фото предоставлено пресс-службой Госпиталя для ветеранов войн  / 

Ростов-на-Дону, 16 ноября. Коронавирус уверенно занял второе место по причинам смерти населения в Ростовской области, обогнав онкологические заболевания. Лидером по-прежнему остаются болезни сердечно-сосудистой системы. Об этом в эфире областного ТВ сообщил исполняющий обязанности начальника управления лечебно-профилактической помощи регионального Минздрава Владимир Шин.

Специалист отметил, что больше всего жизней в регионе уносят сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте располагаются заболевания органов дыхания в совокупности с новой коронавирусной инфекцией, а третье место по смертности занимает онкология. 

«Именно эта тройка и является основной причиной смерти. Если рассмотреть и откатать время назад, мы можем сказать, что все эти заболевания можно профилактировать и своевременно предотвратить», — сказал эксперт.  

Ранее ФАН сообщал, что смертность от коронавирусной инфекции в Ростовской области бьет новые рекорды. По данным Росстата, за август текущего года она возросла в восемь раз. В настоящий момент Ростовская область демонстрирует самый высокий показатель смертности от коронавируса на юге России, опережая Краснодарский край и Волгоградскую область.

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минздрав ростовская область причины смерти населения
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