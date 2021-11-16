Коммунальная авария угрожает экологии реки в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 16 ноября. Представители общественной организации «Темерник-Су» просят местные власти разобраться с прорывом канализации, стоки которой попадают в реку. По словам активистов, прорыв произошел в районе армянской церкви Сурб-Хач. Уже несколько дней на эту проблему никто не обращает внимание.

Как стало известно ФАН, поток из городской канализации беспрепятственно стекает по улице Южная от перекрестка бульвара Комарова и улицы Баграмяна прямо в реку Темерник.

«Стоит зловонный запах, люди, спускающиеся к реке по улице Южной, вынуждены идти по потокам канализации! Кроме того, дополнительные стоки канализации обнаружены при подходе к оборудованному роднику «Сурб-Хач» — популярному месту отдыха ростовчан. Возле этого места, внизу под холмом есть целые каналы, прорытые в земле, идущие предположительно из частных домов, в которые не подведена централизованная канализация, в реку Темерник. Вода в каналах — мутная и дурно пахнущая», — пишут в социальных сетях активисты.

Жители просят власти и коммунальные службы обратить внимание на данную проблему и провести проверку, приняв меры по ликвидации этой аварии.

Ранее ФАН сообщал, что экологическая проблема, связанная с загрязнением реки Темерник в Донской столице, обсуждается не первый год. Обмеление, отсутствие протоков и загрязнение — стали ключевыми причинами недовольства граждан.