Подросток без прав сбил пешехода в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 15 ноября. В городе Шахты Ростовской области на улице Заводской, произошло ДТП унесшее жизнь подростка. Не имеющий прав молодой водитель наехал на пешехода.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, 17-летний парень, не имея прав управления, взял без спроса автомобиль матери и поехал кататься. По предварительным данным, он допустил наезд на 15-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда пешеход скончался на месте. В настоящее время проводится проверка.

Ранее ФАН рассказывал, как в Миллеровском районе Ростовской области на 844 км автодороги «М-4 Дон» перевернулся автомобиль «Додж», в котором находилось четыре человека.