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Подросток без прав сбил пешехода в Ростовской области
Происшествия
Подросток без прав сбил пешехода в Ростовской области
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 15 ноября. В городе Шахты Ростовской области на улице Заводской, произошло ДТП унесшее жизнь подростка. Не имеющий прав молодой водитель наехал на пешехода. 

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, 17-летний парень, не имея прав управления, взял без спроса автомобиль матери и поехал кататься. По предварительным данным, он допустил наезд на 15-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда пешеход скончался на месте. В настоящее время проводится проверка. 

Ранее ФАН рассказывал, как в Миллеровском районе Ростовской области на 844 км автодороги «М-4 Дон» перевернулся автомобиль «Додж», в котором находилось четыре человека.

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