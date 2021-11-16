Полицейские из Ростовской области стали лауреатами «Премии добра» в номинации «Поступок»

Ростов-на-Дону, 16 ноября. Восемь сотрудников донского ГИБДД были удостоены «Премии добра» в номинации «Поступок». Среди награжденных те, кто пришел на помощь в нужный момент и спас человеческие жизни.

Премию получили капитан полиции Артем Зарубин и старший лейтенант полиции Роман Борисенко, которые доставили в больницу водителя с приступом астмы. Женщине, которая управляла автомобилем, стало плохо на Кагальницком шоссе в Азове, полицейские в это время регулировали движение. К ним за помощью обратился подросток, он рассказал, что его матери резко стало плохо. Сотрудники ГИБДД незамедлительно пересадили женщину в патрульный автомобиль и доставили в больницу. Медики поместили женщину в реанимационное отделение, где ей была оказана своевременная помощь.

Также награды получили лейтенанты полиции Анатолий Донсков и Сергей Панченко, которые спасли людей из горящей квартиры в Волгодонске, ФАН рассказывал об этом ранее.

Отмечен поступок капитанов полиции Валерия Нейжмака и Александра Будякова, потушивших загоревшийся на трассе автомобиль, в котором находилось двое детей.

Премию получили и старшие лейтенанты полиции Игорь Феденков и Сергей Максимчук, которые помогли пассажирам автобуса на ночной трассе, когда по дороге на черноморское побережье транспортное средство сломалось. Полицейские не остались в стороне и не покинули место до тех пор, пока все не были отправлены попутными рейсами.

«Премия добра» — это ежегодная региональная награда. Она направлена на привлечение внимания общественности к труду волонтеров, медицинских работников, социальных предпринимателей, активных граждан Ростова-на-Дону и Ростовской области, заслуги которых часто остаются в тени.

Ранее ФАН рассказывал, как жительница Ростовской области получила медаль МЧС за спасение жизни. Ольга Хопрячкова заметила возгорание в одном из дворов. Не дожидаясь пожарных, женщина забежала в горящий дом. Обнаружив в густом дыму человека, она вытащила его на улицу.