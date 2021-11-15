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В Ростове-на-Дону до конца года снесут 18 аварийных домов
Общество
В Ростове-на-Дону до конца года снесут 18 аварийных домов
instagram.com  /  @moifasad

Ростов-на-Дону, 15 ноября. Ростовская городская дума на заседании по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию приняла решение снести 18 аварийных домов.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, еще в августе текущего года, городская дума приняла решение о сносе 22 аварийных домов. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 105 млн 617 тыс. 400 рублей. Четыре аварийных дома в Кировском и Ленинском районах уже были снесены. 

Из резервного фонда городской администрации также будут выделены средства на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в доме, расположенном по улице Социалистическая 130 и дополнительное финансирование на демонтаж аварийного многоквартирного дома по улице Мечникова 57.

По мнению чиновников, обеспечить меры охранного порядка расселенных аварийных домов, должны районные управления ЖКХ. Однако как отметил заместитель председателя городской думы Сергей Сухариев, охранный порядок обеспечивается не везде, а контроль за его наведением со стороны Департамента в некоторых местах и вовсе отсутствует. 

Ранее ФАН рассказывал, как донская столица теряет свой архитектурный облик на фоне глобальной застройки. В региональных социальных сетях все чаще появляются комментарии, где горожане выражают обеспокоенность, а порой и открыто выступают с протестом, критикуя действия городской администрации. По мнению большинства, центр Ростова-на-Дону сегодня теряет свое историческое лицо. 

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