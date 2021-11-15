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Большая часть фельдшерско-акушерских пунктов в селах Ростовской области не пригодны к использованию
Общество
Большая часть фельдшерско-акушерских пунктов в селах Ростовской области не пригодны к использованию
vologda-oblast.ru  /  Пресс-служба администрации губернатора Вологодской области

Ростов-на-Дону, 15 ноября. Фельдшерско-акушерские пункты установленные несколько лет назад в селах Ростовской области не пригодны для использования. С таким заявлением выступил глава общественного совета при региональном Минздраве Игорь Галеев, во время круглого стола в Законодательном собрании области.

По мнению специалиста, подобные быстровозводимые коробки годятся лишь для оказания первой помощи и наблюдением за пациентами. Как цитирует Галеева donnews, до сих пор не понятно, сколько эти пункты смогут простоять. Модули, установленные в регионе первыми, уже не пригодны для работы.

Игорь Галеев заявляет, что существуют четко прописанные методические рекомендации к зданиям фельдшерско-акушерских пунктов, но при их соблюдении, стоимость каждого пункта возрастет в разы. Если объем финансирования останется на прежнем уровне, через несколько лет эти постройки превратятся в труху.

В настоящее время фельдшерско-акушерские пункты ставят в малонаселенных территориях области, где строительство полноценной поликлиники не рентабельно. Здания представляют собой быстровозводимый блок, обшитый металлопрофилем, площадь которого составляет не более 40 квадратных метров.

Ранее ФАН сообщал, что об открытии фельдшерско-акушерских пунктах в поселке Галицы и деревне Великово Гороховецкого района Владимирской области. ФАПы построены в рамках региональной программы национального проекта «Здравоохранение». 

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ростовская область фап нацпроект здравоохранение
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