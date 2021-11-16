Ростовский фотограф презентовал первый комикс про отношения

Накануне в галерее «Ростов» прошла презентация графической новеллы известного ростовского фотографа Михаила Малышева. Его работы знают многие, но то, что он еще и художник, для большинства ростовчан стало открытием. Не так давно Михаил выпустил свою первую книгу с картинками, которая называется «Sadman и жизнь отношений». По мнению автора, выбранная тема позволила ему закрыть внутренний гештальт. ФАН встретился с создателем первого ростовского комикса и разузнал подробности жизни не только персонажа графической новеллы, но и его творца.

— Михаил, что это за проект и для чего он нужен?

— Это моя графическая новелла, говоря по-простому, комикс. Если комиксы объединены в несколько выпусков, то они могут составить графический роман. Безусловно, мою книгу можно назвать комиксом, но само это слово в России имеет несколько негативную коннотацию. Потому что есть стереотип, что комиксы — для тех, кто не любит читать. На самом же деле ситуация совсем другая: комиксы давно стали одним из продвинутых способов рассказа.

— Главный герой — с пакетом на голове, мы не видим его лица. Кто это и что с ним происходит? Глядя на него, возникают отсылки к мультяшным героям.

— Это простой способ рисовки. Я не вижу смысла усложнять, с одной стороны, а с другой — это мое личное ощущение персонажа. Это Sadman, персонаж, которому всегда грустно. Он длительное время не принимает свои эмоции. Мне кажется, это довольно распространенная проблема современного общества.

Я часто слышу от людей в свой адрес (вне зависимости от того, какое у меня настроение) вопрос: почему ты грустный? А у меня такое выражение лица. Я — как сенбернар. Глядя на этих собак, иногда кажется, что они пребывают в печали. Но это же не значит, что сенбернар грустный. А когда мне стали задавать такие вопросы, я ушел в себя и стал анализировать, что именно в этом вопросе про грусть меня цепляет.

Из личного архива Михаила Малышева /

Пришел к выводу, что сейчас диктат веселья: ты должен быть веселым и демонстрировать свой позитив. Получается, вся это демонстрация идет в ущерб собственной душе.

— На мой взгляд, это достаточно спорный момент, ибо иногда разговоры о душе с поверхностными людьми не имеют смысла. Сегодня много дилетантов и учителей, но копни глубже — и наткнешься на пустоту. Стоит ли гнаться за их современностью?

— У меня подход достаточно простой. Я не обсуждаю людей и не даю им оценку. Мне бы с собой разобраться. Этот комикс и стал попыткой понять, что происходит со мной, насколько мне комфортно, когда от меня требуют быть веселым. Для меня виден другой вопрос — свобода быть собой. Я так это вижу. Нужно быть честным с собой: если на душе скребут кошки, лучше к этому прислушаться.

— К какому выводу приходит Sadman, закрывает ли он твой гештальт?

— Для меня это не закрытие, а скорее попытка исследовать этот гештальт через героя. А еще попытка понять, что происходит с людьми в отношениях. Осознать ценность и увидеть, что с этим можно сделать. Даже люди, которые пришли на презентацию, не скрывали своих эмоций, говоря, что их зацепила искренность.

Кто-то увидел своеобразный квантовый скачок, ряд людей писали отзывы, делились своими идеями. Они говорили, что мой поступок их вдохновил на создание чего-то своего, и это важно. Так что хочется верить, что это далеко не последний комикс, сделанный в Ростове-на-Дону. Мне нравится, что люди хотят творить. Когда они живут идеей и понимают, что можно не просто быть потребителями, а тратить время на создание чего-то, это вдохновляет других на реализацию своих задуманных идей.

Из личного архива Михаила Малышева /

А это значит, что персонаж вышел выразительным и запоминающимся. Для меня это очень важно.

— Чем заканчивается история твоего героя?

— В конце Sadman понимает, чем отличаются живые отношения от мертвых. Он понимает, как нужно видеть ценное в людях. Sadman проводит переоценку внутренних ценностей.

— Ты сам все рисовал?

— Да, но у меня были помощники. Процесс растянулся на несколько этапов. Первый — написание сценария. Второй — раскадровка и создание самого рисунка. Последний этап — наполнение цветом. И именно здесь мне помогала дизайнер Соня Степшина, которая раскрасила большую часть страниц и сделала макет книги.

Я брал скетчбук и в автобусе делал наброски. Все было нарисовано от руки, на проект ушло два года, а потом — отсканировано и раскрашено в компьютере. Но началось все с бумаги, я рад, что результат тоже вышел бумажным, его можно потрогать и ощутить.

Мне важно все, что продолжит существовать после того, как отключат свет или сядет мобильный телефон. Мы все уже становимся электронными, порой даже не к чему прикоснуться.

— Насколько я знаю, рисование — далеко не единственное твое увлечение. У тебя есть музыкальный коллектив. Какие планы на ближайшее будущее? Новые песни, фотовыставки, продолжение комикса?

— Конечно, я профессиональный фотограф и портретист, некоторые называют меня лучшим портретистом на юге России. Мне нравятся лица, нравится их читать и передавать в фотографии. У меня есть виртуальный музыкальный коллектив #theФРЕЙД. Все это перекликается с моим персонажем из комикса, а песни на 90% — о любви и отношениях. Скоро выйдет клип на песню, которая называется «И понеслась». Для него мне пришлось сыграть роль алкоголика и спеть под гитару в осеннем парке. Мне близок видеоарт. Каждое 1 января мы идем по центральным улицам Ростова, снимаем все, что происходит, а потом монтируем и выкладываем в Сеть. Этот проект мы назвали «День, которого нет».

С недавних пор я начал проводить авторские экскурсии. Показывать людям как исторические, так и фотографические места Ростова, где можно сделать прекрасные кадры. Есть картины. Как правило, это холст, акрил, они передают мои эмоции. Мне рисование помогает снимать стресс и справляться с непростыми жизненными ситуациями.

Что касается комикса, то продолжение будет. Я пересмотрел все свои скетчбуки и понял, что там материала еще как минимум для двух графических новелл.