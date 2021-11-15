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Громкая музыка в машинах ростовчан может обернуться штрафом в две тысячи рублей
Общество
Громкая музыка в машинах ростовчан может обернуться штрафом в две тысячи рублей
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Ростов-на-Дону, 15 ноября. Штрафы за громкую музыку в автомобилях вне зависимости от времени суток предложила ввести сенатор от Ростовской области в Совете Федерации Ирина Рукавишникова. 

По ее мнению, штраф в две тысячи рублей сможет остудить любителей громкой музыки. Причем подобные нововведения она предлагает распространить на все регионы страны, определяя нарушение как «мелкое хулиганство». 

Чиновница считает, что громкая музыка из автомобиля или отсутствие глушителя демонстрируют пренебрежение таких водителей к окружающим, поэтому для наложения штрафа достаточно будет просто сообщить в полицию.

Ранее ФАН рассказывал, как найти управу на шумных соседей. Слишком громким жителям дома грозит штраф или выплата компенсации морального вреда. Однако плач ребенка, скрип полов и звон посуды считаются бытовыми шумами и привлечь соседей к ответственности за это, не получится.

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