Следком инициировал проверку по сообщениям СМИ о ростовчанке, потерявшей ребенка по вине врачей

Ростов-на-Дону, 12 ноября. Следственный комитет Ростовской области инициировал проверку после появления информации на страницах региональных СМИ, о ненадлежащей помощи беременной женщине.

Как сообщил Bloknot-rostov, 33-летняя ростовчанка, находясь на восьмом месяце беременности, обратилась к врачу с подозрением на коронавирус. Когда женщине стало плохо, у нее поднялась температура, двое суток врач не мог добраться до будущей мамы.

После ростовчанка почувствовала, что плод перестал шевелиться, и обратилась в гинекологию, но и там в госпитализации ей отказали. Через какое-то время она оказалась на операционном столе, но ребенок был потерян.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет вынесено решение.

Ранее ФАН рассказывал, как жительница Ростовской области подала в суд на больницу, где в прошлом году лечили ее отца. По ее мнению, причина смерти кроется в недостаточном профессионализме врачей краевой больницы, куда доставили пенсионера.