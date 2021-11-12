Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 20:51
20:51
Весь мир
Боевые действия в йеменском Марибе могут навредить 450 тысячам беженцев
20:50
Весь мир
Nouvelles Plus: оппозиция пытается сорвать общенациональный диалог в ЦАР
20:50
Политика
Эксперт расшифровал угрозы Лукашенко в адрес Евросоюза
20:50
Общество
Вопросы эко-просвещения обсудили в Общественной палате РФ
20:49
Происшествия
СК подозревает в убийстве девушки с ребенком под Оренбургом бывшего друга матери
20:47
Общество
Крымские школьники борются за победу в конкурсе «Большая перемена» в «Артеке»
20:47
Происшествия
Суд приговорил к тюрьме двух граждан Литвы за шпионаж в пользу России
20:47
Политика
Политэксперт Мошкин оценил «недонормандскую» встречу глав МИД в Брюсселе
20:44
Общество
Политолог Мезюхо рассказал, как Крым расплачивается за уход от украинского национализма
20:44
Весь мир
Власти Мали попросили Россию помочь с разработкой месторождений полезных ископаемых
Все новости

Следком инициировал проверку по сообщениям СМИ о ростовчанке, потерявшей ребенка по вине врачей
Общество
Следком инициировал проверку по сообщениям СМИ о ростовчанке, потерявшей ребенка по вине врачей
rostov.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 12 ноября. Следственный комитет Ростовской области инициировал проверку после появления информации на страницах региональных СМИ, о ненадлежащей помощи беременной женщине.

Как сообщил Bloknot-rostov, 33-летняя ростовчанка, находясь на восьмом месяце беременности, обратилась к врачу с подозрением на коронавирус. Когда женщине стало плохо, у нее поднялась температура, двое суток врач не мог добраться до будущей мамы. 

После ростовчанка почувствовала, что плод перестал шевелиться, и обратилась в гинекологию, но и там в госпитализации ей отказали. Через какое-то время она оказалась на операционном столе, но ребенок был потерян.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет вынесено решение. 

Ранее ФАН рассказывал, как жительница Ростовской области подала в суд на больницу, где в прошлом году лечили ее отца. По ее мнению, причина смерти кроется в недостаточном профессионализме врачей краевой больницы, куда доставили пенсионера.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Следком инициировал проверку по сообщениям СМИ о ростовчанке, потерявшей ребенка по вине врачей
ростов на дону коронавирус гибель ребенка иск на врачей
Комментировать