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Подполковник юстиции умер в реанимации после ДТП в Ростовской области
Происшествия
Подполковник юстиции умер в реанимации после ДТП в Ростовской области
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 12 ноября. В больнице скончался 41-летний подполковник юстиции Денис Сушков, занимавший должность врио начальника следственного управления МУ МВД России «Волгодонское». Он был доставлен в больницу 8 ноября после того, как попал в аварию на автодороге Волгодонск — Зимовники.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла во время неконтролируемого заноса ВАЗ-21101, который во время маневра оказался на полосе встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent, за рулем которого и находился начальник следственного управления.

После столкновения оба водителя были доставлены в больницу скорой помощи с травмами различной степени тяжести. У подполковника юстиции была повреждена грудная клетка и голова. На следующий день, после проведенной операции подполковник юстиции скончался. Однако известно об этом стало только сейчас.

Подполковник юстиции умер в реанимации после ДТП в Ростовской области
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН сообщал, что в Миллеровском районе Ростовской области на 844 км автодороги «М-4 Дон» перевернулся автомобиль «Додж», в котором находилось четыре человека. Один получил травмы, трое отделались испугом.

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