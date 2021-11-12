15-летняя дончанка пойдет под суд за сексуальное насилие над несовершеннолетней

Ростов-на-Дону, 12 ноября. Жительница Красного Сулина Ростовской области предстанет перед судом за действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, в июле 2021 года 15-летняя подозреваемая, находясь в заброшенных строениях Красного Сулина, подавила волю к сопротивлению 17-летней, нанеся ей удары руками по голове. После этого она заставила потерпевшую снять одежду и совершила действия сексуального характера.

В процессе предварительного расследования, обвиняемая свою вину полностью признала. В настоящее время она находится под домашним арестом. Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило обвинительное заключение в суд.

Ранее ФАН рассказывал об уголовном деле в отношении батайчанина. 43-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании школьницы. По версии следствия, 25 октября, фигурант находился недалеко от нежилых помещений, расположенных на окраине города Батайска, где и совершил насильственные действия в отношении 9-летней девочки.