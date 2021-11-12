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Автомобиль с четырьмя пассажирами перевернулся на трассе «М-4 Дон»
Происшествия
Автомобиль с четырьмя пассажирами перевернулся на трассе «М-4 Дон»
gku-pss.donland.ru  /  ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба»

Ростов-на-Дону, 12 ноября. В Миллеровском районе Ростовской области на 844 км автодороги «М-4 Дон» перевернулся автомобиль «Додж», в котором находилось четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ РО «РО ПСС», на место аварии выехала группа спасателей. По предварительным данным, опрокидывание автомобиля произошло на том участке дороги, где происходил ремонт. Спасатели выставили ограждение, отключили АКБ, одного пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации. Другие пассажиры автомобиля от госпитализации отказались. 

Ранее ФАН рассказывал, как на 111 км автодороги Орловский — Ремонтное столкнулись трактор «Беларусь» и автомобиль ВАЗ-2107. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

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ростовская область дтп с опрокидыванием перевернулся автомобиль
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